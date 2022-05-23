Пекин, 23 мая, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Китай успешно отправил в космос три низкоорбитальных испытательных спутника связи с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая 20 мая, сообщает агентство Синьхуа.

PIRO4D Спутник

Три спутника связи были запущены ракетой-носителем «Чанчжэн-2 °C» в 18:30 по пекинскому времени и вышли на запланированную орбиту. Эти спутники будут проводить испытания и проверки технологий связи на орбите.

Запуск спутников на орбиту ознаменовал успех 421-й космической миссии китайских ракет-носителей семейства «Чанчжэн».