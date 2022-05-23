Пекин, 23 мая, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Бывший банкир, находящийся в розыске в Китае, был схвачен за границей и репатриирован 20 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Jbull.com Юань

Бывший глава городского отделения Сельскохозяйственного банка Китая в провинции Цзянсу Сунь Фэн, подозреваемый в мошенничестве, бежал за границу в декабре 2011 года. Суню было выписано Интерполом уведомление с красным углом в апреле 2015 года.

Десятилетнее преследование и арест Суня, 61-го беглеца с Красным уведомлением, репатриированного в ходе специальной операции под кодовым названием «Небесная сеть», демонстрирует твердую решимость Китая вернуть всех скрывающихся от правосудия коррупционеров, заявил представитель Управления репатриации и возвращения активов беглецов Центральной координационной группы по борьбе с коррупцией Китая. Чиновник призвал всех беглецов вернуться в Китай и сдаться властям.