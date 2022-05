Пекин, , 04:30 — REGNUM Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) двух компаний в совете по науке и технологическим инновациям, сообщает агентство Сниьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Orbbec Inc., ведущий поставщик технологий 3D-видения из Шэньчжэня, и AVIC (Chengdu) UAS Co., Ltd. будут включены в Совет по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, широко известный как STAR market, согласно Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Компании должны строго следовать проспекту эмиссии, а также плану выпуска и андеррайтинга при выпуске акций, заявил регулятор.

STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегически развивающихся секторах, смягчил свои критерии листинга, но ввел более высокие требования к раскрытию информации.