Наньнин, Китай, , 04:28 — REGNUM По данным местных таможенных органов, в прибрежном городе Циньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая за апрель рост внешней торговли составил 271,1%, сообщает агентство Синьхуа.

Традиционная ярмарка в городе Наньнин. Китай Russian.news.cn

Таможня Циньчжоу сообщила, что общий объем внешней торговли города в апреле достиг 6,8 млрд юаней ($1,02 млрд). Экспорт города составил 680 млн юаней, увеличившись на 197,8% в годовом исчислении, а импорт составил 6,12 млрд юаней, увеличившись на 281,4% в годовом исчислении. Статистика показывает, что таможенная логистика и торговля переработкой способствовали быстрому развитию внешней торговли Цинчжоу в апреле.

Общая стоимость импорта и экспорта бондовой логистики составила 4,45 млрд юаней, увеличившись на 596,8% и составив 65,4% от общей стоимости импорта и экспорта Циньчжоу в апреле. Стоимость импорта и экспорта обрабатывающей промышленности составила 820 млн юаней, увеличившись на 484,6% и составив 12,1% от общей доли.