Ола, Магаданская область, 23 мая, 2022, 04:27 — ИА Регнум. В посёлке Ола возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя, который обвиняется в изнасиловании, сообщали корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Насилие

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По предварительным данным, установлено, что 16 мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру своей знакомой, избил её, а затем изнасиловал.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемый был задержан.

Фигуранту предъявлено обвинение в изнасиловании. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Челябинска 1988 года рождения осудили за изнасилование женщины в Рязани.