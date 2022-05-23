Ереван, 23 мая, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Утром 23 мая в Ереване начнутся новые акции протеста. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Hetq.am На улицах Еревана

«С 8:00 состоятся акции неповиновения и автопробеги, — написал один из лидеров оппозиции. — Ещё раз призываю наших соотечественников присоединиться».

Сагателян добавил, что более подробную программу протестов он объявит позже. Протестующие продолжат требовать отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят почти каждый день с 1 мая. Протестующие блокируют улицы, несмотря на противодействие правоохранителей. 22 мая акции не проходили.