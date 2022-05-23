Пхеньян, 23 мая, 2022, 04:18 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа 167 650 пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки» было выявлено в Северной Корее. Об этом 23 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с конца апреля в КНДР было зарегистрировано более 2,81 млн пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки». За прошедшие сутки скончался один человек, общее число летальных исходов среди пациентов с лихорадкой составило 68 случаев. Из общего числа заразившихся неизвестной инфекцией выздоровели 2,33 млн пациентов, а 479 тыс. проходят лечение под наблюдением врачей.

Как предполагают в Южной Корее, в число заразившихся «неизвестной лихорадкой» входят не только инфицированные коронавирусом нового типа. По всей вероятности, власти КНДР ведут общую статистику пациентов с симптомами лихорадки в связи с ограниченными возможностями массового тестирования граждан и точной диагностики заболевания.

При этом уже вторые сутки подряд прирост новых выявленных случаев «неизвестной лихорадки» составляет менее 200 тыс. Отмечается тенденция к снижению заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 186 тыс. новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой» в Северной Корее.