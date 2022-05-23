Москва, , 04:15 — REGNUM В Европе российским грузоперевозчикам чинят серьёзные препоны. Эта ситуация представляет собой не что иное, как «расизм», заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на фоне санкций импорт товаров сократился примерно до уровней 2020 года. Причиной стали затруднения в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, искусственно созданные проблемы с платежами.

Давыдов отметил, что сильнее всего просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты, российским судам запрещают ходить.

«Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — цитирует Давыдова РБК.

Евросоюз в апреле в рамках очередного санкционного пакета запретил российским торговым судам заходить в европейские порты. Российским грузоперевозчикам запретили возить грузы по автодорогам Европы. При этом для поставок российских нефти, газа, удобрений и продовольствия, ряда промышленных металлов были сделаны исключения.

«Перевозчиков просто не пускают. Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идёт экономическая война», — подчёркивает замглавы ФТС.

В связи с этим Федеральная таможенная служба даже обращалась во Всемирную таможенную организацию.

В то же время активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России: Китай, Казахстан, через Кавказ. Там расширяется инфраструктура: пункты пропуска, подъездные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австрии заморожено 254 млн евро на счетах российских бизнесменов в рамках санкций в отношении России.

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