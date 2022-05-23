Москва, 23 мая, 2022, 04:15 — ИА Регнум. В Европе российским грузоперевозчикам чинят серьёзные препоны. Эта ситуация представляет собой не что иное, как «расизм», заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, на фоне санкций импорт товаров сократился примерно до уровней 2020 года. Причиной стали затруднения в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, искусственно созданные проблемы с платежами.

Давыдов отметил, что сильнее всего просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты, российским судам запрещают ходить.

«Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — цитирует Давыдова РБК.

Евросоюз в апреле в рамках очередного санкционного пакета запретил российским торговым судам заходить в европейские порты. Российским грузоперевозчикам запретили возить грузы по автодорогам Европы. При этом для поставок российских нефти, газа, удобрений и продовольствия, ряда промышленных металлов были сделаны исключения.

«Перевозчиков просто не пускают. Только потому, что они российские. Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идёт экономическая война», — подчёркивает замглавы ФТС.

В связи с этим Федеральная таможенная служба даже обращалась во Всемирную таможенную организацию.

В то же время активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России: Китай, Казахстан, через Кавказ. Там расширяется инфраструктура: пункты пропуска, подъездные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австрии заморожено 254 млн евро на счетах российских бизнесменов в рамках санкций в отношении России.

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