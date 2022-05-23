Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2022, 04:13 — ИА Регнум. На Камчатке утром 23 мая поступило очередное, 29 с начала 2022 года, анонимное сообщении о заложенных в школах взрывных устройствах, сообщило ИА «Кам 24» со ссылкой на городскую мэрию.

Rafael Mizrahi Бомба

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Из зданий учебных заведений эвакуировали школьников и педагогов. Спецслужбы проводят проверку, после которой планируется возобновить учебный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области вынесен приговор обвиняемому в сообщении о минировании школы.