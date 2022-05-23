Хабаровск, 23 мая, 2022, 04:11 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализированы пять человек в ковидные отделения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

Читайте также: В России за сутки провели более 150 тыс. тестов на SARS-CoV-2

На ИВЛ находится 13 пациентов, на кислородной поддержке — 125 человек.

За сутки выздоровел 71 пациент, выявлено 63 носителя коронавируса, олин пациент скончался.

На лечении с COVID-19 находится 649 пациентов, 292 стационарно, 357 амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за минувшие сутки провели более 150 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2.