Хабаровский край, 23 мая, 2022, 03:50 — ИА Регнум. В Хабаровском крае заведующий поликлиникой подозревается в получении взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Местная жительница в 2021 году неоднократно передавала заведующему поликлиникой в селе Троицкое Нанайского района взятки в общей сумме 108 тыс. рублей. Деньги передавались за фиктивную вакцинацию от коронавируса нескольких человек.

Расследование продолжается.