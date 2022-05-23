Буэнос-Айрес, , 03:47 — REGNUM Первый возможный случай заражения обезьяньей оспой проверяют специалисты в Аргентине. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Пациент, у которого были обнаружены симптомы обезьяньей оспы, находится под наблюдением медиков в Буэнос-Айресе. Уточняется, что на настоящий момент заболевание не было подтверждено. Проводятся необходимые исследования.

По данным ведомства, житель провинции Буэнос-Айреса обратился в больницу с симптомами, сходными с оспой обезьян, после возвращения на родину из Испании. За границей заболевший находился в период с 28 апреля по 16 мая.

Специалисты изолировали пациента, он получает необходимое лечение, его самочувствие хорошее. Медики ожидают результаты анализов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Греции не был подтверждён случай заражения обезьяньей оспой.

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