Абакан, , 03:38 — REGNUM Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего Андрея Константинова, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, рядовой российской армии Андрей Константинов — уроженец посёлка Изыхские Копи Алтайского района Хакасии. Он служил по контракту стрелком-зенитчиком. Геройски погиб 16 мая в ходе спецоперации на Украине. Ему было 22 года.

За проявленное мужество представлен к государственной награде посмертно.

«Андрей Константинов навсегда останется для всех нас примером мужества и чести! Вечная память и слава герою!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Власти региона обещают оказать семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь.

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