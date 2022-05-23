Ереван, 23 мая, 2022, 03:36 — ИА Регнум. В Ереване вечером 22 мая прошла торжественная церемония открытия чемпионата Европы по боксу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Бокс

«Этот вид спорта является одним из самых популярных в Армении, но этим шагом мы хотим поощрить развитие не только бокса, но и массового спорта в Республике Армения», — сказал на открытии руководитель аппарата премьер-министра республики Араик Арутюнян.

Он отметил, что в Армении не пожалели сил и энергии для того, чтобы все было организовано на высоком уровне. Это также положительно повлияло на развитие спортивной инфраструктуры в стране.

Стоит отметить, что чемпионат Европы по боксу в Ереване продлится до 31 мая. В нём примут участие 200 боксёров из 39 стран. Армения представила своих спортсменов во всех 13 весовых категориях.