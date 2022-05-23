Находка, Приморский край, 23 мая, 2022, 03:35 — ИА Регнум. В Находке задержали местного жителя, который намеревался убить своего знакомого. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Установлено, что вечером 18 мая фигурант выстрелил в знакомого несколько из огнестрельного оружия. Мужчина получил ранения.

Личность стрелявшего установлена — им оказался 30-летний мужчина. Он был объявлен в розыск и 21 мая был задержан при попытке скрыться на своем автомобиле.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, которого обвиняют в организации заказного убийства троих граждан России на Кипре из-за 10 млн долларов.