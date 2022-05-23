Москва, , 03:30 — REGNUM Уехавший предположительно в Израиль российский комик Максим Галкин ликвидирует один из своих активов в России. В ЕГРЮЛ появилась запись о подаче заявления о ликвидации юридического лица — ООО «МГ Лаб», работавшего в сфере рекламы, передаёт ИА REGNUM.

Максим Галкин Кадр из интервью для Галины Юзефович

Компания была учреждена в январе 2020 года в Москве и полностью принадлежит Галкину. Директор — Никита Тыртышников.

17 мая 2022 года в едином госреестре юрлиц появилась запись о внесении заявления о ликвидации юридического лица. За 2021 год у компании была нулевая выручка против 8,9 млн рублей годом ранее и чистый убыток — 2,2 млн рублей против прибыли 2020 года — 3,2 млн рублей.

В активе комика, помимо вышеназванной компании, есть статус ИП. Он оформлен в 2002 году в сфере исполнительских искусств. В 2014 году как с индивидуальным предпринимателем с Галкиным был оформлен госконтракт на 1,595 млн рублей. Заказчиком выступало государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор». Предмет контракта — «концертное выступление Галкина Максима Александровича».

Напомним, в антирейтинге «Крысиные бега», в который вошли артисты России, разочаровавшие граждан, следом за актрисой Чулпан Хаматовой идёт артист Максим Галкин.