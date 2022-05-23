Стрый, Украина, 23 мая, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники облили зелёнкой священника в городе Стрый во Львовской области Украины. Об этом 22 мая сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Donland. ru В храме

Уточняется, что злоумышленники совершили нападение на настоятеля Воскресенского храма протоиерея Владимира Мендзюку. Богослужение шло в честь праздника перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари. Как написала дочь священнослужителя на своей странице в социальной сети, зелёнку в лицо батюшке плеснули «так называемые националисты, которые захватывают наши храмы».

«Опомнитесь, Бог поругаем не бывает. Каждый из нас за всё ответит перед Богом», — написала дочь пострадавшего священнослужителя.

По предварительным данным, у священника повреждены глаза. Злоумышленники после нападения на настоятеля храма скрылись с места происшествия.

В последнее время на Украине националисты участили нападения на храмы, священнослужителей и верующих канонической УПЦ. также в Верховной Раде Украины в марте внесли на рассмотрение законопроект о запрете деятельности УПЦ, конфискации её недвижимого и иного имущества. В Русской православной церкви отметили, что подобные принятие подобных законопроектов вызовет обострение гражданского противостояния и спровоцирует новый кризис в обществе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать нападение националистов на православного священника в храме в Черкасской области Украины.