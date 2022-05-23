Тбилиси, , 03:10 — REGNUM Ряд врачей в Грузии проводят лекции на которых популяризируют употребление электронных сигарет или сигарет со стиками с нагревающимся табаком. Это говорится на сайте Альянс контроля табака Грузии.

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«Цель индустрии — обработать молодежь, чтобы у неё возникло лояльное отношение к продукции, которая убивает», — отметили в альянсе.

Сообщается, что врачи на лекциях заявляют, будто новые способы употребления табака якобы могут быть полезными, так как позволяют бросить курить. В альянсе призвали врачей не участвовать в популяризации электронных сигарет.

Стоит отметить, что в Грузии на протяжении последних лет проводится жёсткая антитабачная политика. В стране почти не осталось общественных мест, где можно курить. Цены на сигареты высокие. На этом фоне начала расти популярность альтернативных средств употребления табака.