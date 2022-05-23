Тула, 23 мая, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Муниципальная компания из Тульской области, к которой ранее многочисленные иски подали АО «ТНС Энерго Тула» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», обратилась в арбитраж региона с заявлением о собственном банкротстве. Иск от МУП «Новогуровская управляющая компания» пока судом к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от предприятия было подано 13 мая 2022 года, но детали не сообщались. Его подаче предшествовали претензии от поставщиков энергоресурсов. Только за 2022 год МУП получило от АО «ТНС Энерго Тула» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» восемь исковых заявлений, одно из которых с требованием признать ответчика банкротом. Данное дело попало под действие моратория и заявление вернули истцу. Самобанкротство под мораторий не попадает.

По данным с сайта МУП, оно обслуживает 30 многоквартирных домов общей площадью 69 058 кв. м, в которых проживают 2,9 тыс. человек.