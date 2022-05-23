Афины , 23 мая, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Случай заражения человека оспой обезьян не подтвердился в Греции. Об этом сообщает Национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY).

Сравнение оспы и ветрянки

У попавшего под подозрение пациента в итоге выявили ветрянку.

«При лабораторном исследовании образца у больного мужчины с подозрением (на оспу обезьян), находящегося на лечении в больнице «Аттикон», вирус оспы обезьян обнаружен не был», — цитирует EODY ИА Красная весна.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Национальная организация общественного здравоохранения Греции проинформировала о том, что в стране изучается первый возможный случай заражения обезьяньей оспой.

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