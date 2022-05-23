Кангалассы, Якутия, , 02:58 — REGNUM На левом берегу реки Лена в 45 км к северу от Якутска дорогу в сторону микрорайона Кангалассы залило водой, сообщает оперативный штаб.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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У гидропоста Кангалассы наблюдается подъём уровня воды и затор ниже льда ниже поста. При разрушении затора, высока вероятность подтопления населённых пунктов в Усть-Алданском и Намском районах.

«Залитый водой участок оцеплен сотрудниками УГИБДД, на месте также дежурят спасатели», — пояснили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на реках Хабаровского края отмечается тенденция к снижению уровня воды. Опасные гидрологические явления не прогнозируются. На малых реках края фиксируются небольшие колебания уровней без угрозы подтопления.