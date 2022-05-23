Петрозаводск, , 02:59 — REGNUM Вторая попытка выбрать подрядчика на строительство здания интерната для пенсионеров и инвалидов Костомукши снова обернулась неудачей. Контракт на 1,5 млрд рублей не привлёк подрядчиков и торги признали не состоявшимися, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

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Небольшое увеличение начальной цены не помогло привлечь строителей на госконтракт. Договор предлагался за 1 553 193 246,79 рубля.

По условиям контракта, интернат должны были построить в районе профилактория «Горняк» до 31 декабря 2024 года. В рамках прошлого тендера срок был на месяц меньше.

Напомним, в ходе предыдущих торгов одна заявка была подана, но компания не соответствовала требованиям документации, потому до участия её не допустили.

Интернат спроектировали с учётом проживания в нём 200 человек.