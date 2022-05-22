Брюссель, 23 мая, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Ереван и Баку, кроме вопросов о нормализации отношений, должны договориться об армянском населении Нагорного Карабаха. Об этом 23 мая на брифинге в Брюсселе заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он прокомментировал завершившуюся встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава Евросовета присутствовал на переговорах и назвал их «откровенными и продуктивными».

«Лидеры договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, — отметил Мишель. — Я также заявил обоим лидерам, что необходимо решать вопросы прав и безопасности этнического армянского населения в Нагорном Карабахе».

Глава Евросовета добавил, что Брюссель готов «усилить поддержку» в вопросе достижения мира в Закавказье.