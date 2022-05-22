Стокгольм, 23 мая, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Жители Швеции и Дании покупают самый дорогой газ в Европе. Немного меньше за него платят в Нидерландах и Испании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Потребителям Швеции кубометр газа в пересчёте на российскую валюту обойдётся в 137 рублей. В Дании, Нидерландах и Испании кубометр голубого топлива стоит более 80 рублей, говорится в исследовании РИА Новости.

В исследовании уточняется, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Норвегии ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости делиться прибылью от экспорта нефти и газа.

Читайте также: МИД Норвегии ответил на предложение Польши делиться доходами