Брюссель, , 02:41 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров в Брюсселе договорились о важности разблокирования транспортного сообщения и принципах регулирования транзита. Об этом 23 мая сообщил на брифинге присутствовавший на встрече председатель Евросовета Шарль Мишель.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я снова принимал президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна. Это была наша третья дискуссия в таком формате. Мы сосредоточились на ситуации в Закавказье и развитии отношений ЕС с обеими странами, а также с регионом в целом», — сказал Мишель.

Он добавил, что стороны договорились о таможенных пошлинах и вопросах безопасности на границе. Дальнейшие переговоры по этим вопросам продолжат вице-премьеры республик в течение нескольких дней.

Сообщается, что Алиев и Пашинян также согласились продолжить процесс обсуждения мирного договора. Эти переговоры продолжат соответствующие группы.

Стоит отметить, что Алиев и Пашинян прибыли в Брюссель 22 мая и перед переговорами встретились с Мишелем. Стороны договорились, что в подобном формате встретятся в июле и в августе.

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