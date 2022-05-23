Магадан, , 02:29 — REGNUM Единственный на Дальнем Востоке центр по восстановлению компонентов техники Komatsu в Магадане готов закрыть все потребности недропользователей Магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В центре «Реман» Пресс-служба правительства Магаданской области

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Предприятие «Реман» занимается восстановлением отработавших свой ресурс компонентов японской техники Komatsu до состояния новых. В мире действует 15 таких центров, из них два в России — в Магадане и в Полысаево. Работа центра помогает недропользователям существенно экономить средства на поддержании автопарка машин в исправном состоянии с гарантийной системой обслуживания.

Центр оснащён высокотехнологичным оборудованием. Полуавтоматические станки для машинной обработки деталей позволяют увеличить производительность на 30-50% по сравнению с обработкой деталей шлифовальными инструментами и станками с ручным управлением. Каждый восстановленный компонент проходит обязательное тестирование на обкаточных стендах.

«Из-за санкций нагрузка на завод возрастает. Новые агрегаты не поставляются. Завод должен переориентироваться со стапельной системы сборки на конвейерную. В этом году мы запустим ещё два производственных объекта, расширим номенклатуру выпускаемой продукции и закроем потребности недропользователей Магаданской области», — пояснил генеральный директор ООО «Модерн Машинери Фар Ист» Даниил Шафеев.

Рассматривается и возможность расширения производства и запуск производства двигателей. Есть большой запас комплектующих. Минпромторг России уже занимается решением этих вопросов.

По словам губернатора Колымы Сергея Носова, у предприятия есть не только возможности, чтобы справиться с текущей ситуацией экономических санкций, но и перспективы развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области с начала 2022 года недропользователями добыто 9,88 тонны золота и 215,8 тонны серебра.