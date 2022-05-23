Москва, , 02:26 — REGNUM Переговоры с Москвой не входят в стратегию президента Украины Владимира Зеленского и его западных кураторов. Об этом 23 мая в своём телеграм-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, «не стоит делать вид, что они (переговоры — прим. ред.) могут дать результаты». Во всяком случае, пока обстановка «качественно не изменится».

«Со стороны Украины они всегда были фикцией», — подытожил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что США в данный момент постепенно превращаются в антицивилизацию.

Читайте также: США постепенно превращаются в антицивилизацию — Пушков