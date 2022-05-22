Брюссель, 23 мая, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе договорились о начале работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«В ходе обсуждения была достигнута договоренность о дальнейшем процессе работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, о начале работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны обсудили подготовку переговоров по нормализации отношений Еревана и Баку. Также Алиев и Пашинян обсудили урегулирование карабахского конфликта.

Сообщается, что участники переговоров договорились встретиться в следующий раз в том же формате в июле или в августе.

Напомним, встреча Алиева и Пашиняна с участием Мишеля началась вечером 22 мая. Переговоры продолжались несколько часов.