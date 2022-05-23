Ереван, , 02:09 — REGNUM В результате стрельбы с территории Азербайджана был ранен военнослужащий вооружённых сил (ВС) Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского министерства обороны.

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По данным ведомства, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (13:00 мск). В ходе стрельбы якобы был ранен рядовой срочной службы Гор Гюльсарян.

«Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное», — отметили в минобороны.

Сообщается, что огонь азербайджанской стороны был подавлен ответными действиями.

Стоит отметить, что после окончания войны в Нагорном Карабахе в 2020 году на армяно-азербайджанской границе периодически происходят перестрелки. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

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