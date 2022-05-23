Анадырь, , 01:56 — REGNUM На Чукотке увеличиваются темпы переселения из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружной думы Чукотки.

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В 2021 году общая площадь расселённого жилья более чем в два раза увеличилась по сравнению с 2020 годом. Было расселено 18 жилых помещений площадью 745,2 кв. метров, в которых проживало 50 человек. Отмечается, что в 2020 году было расселено 19 человек, проживавших в 14 аварийных квартирах площадью 315,2 кв. метров.

На вторичном рынке жилья выкуплено десять квартир, что в 3,6 раза больше показателя 2020 года, а также выполнен ремонт восьми жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в 2022 году из аварийного жилья расселят 5 тыс. человек. К маю уже получили квартиры 1100 жителей островного региона.