Тбилиси, , 01:52 — REGNUM Голливудская академия кино (Hollywood Film Academy) в скором времени планирует открыть филиал в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский бизнес-журнал Marketer.

Hollywood Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, планы открыть филиал Hollywood Film Academy в Грузии и раньше, но этому помешали карантинные ограничения.

Линда Киколашвили, представляющая академию, сообщила, что занятия будут вести «ведущие американские сертифицированные профессора». Она добавила, что в филиале планируется обучать также студентов из других стран бывшего СССР.

Также в учебном заведении можно будет повысить квалификацию или пройти сертификацию в области киноиндустрии.

Стоит отметить, что Hollywood Film Academy была образована в 2013 году в Лос-Анжелесе. Ранее она открыла филиалы в Лос-Анжелесе и в Алма-Ате.