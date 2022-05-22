Владивосток, 23 мая, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка в результате падения стеклянной бутылки с высоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приморью.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка пива

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Задержан 38-летний подозреваемый, который бросил из окна квартиры бутылку.

По сообщениям в телеграм-каналах, всё случилось 20 мая во дворе дома, где отец вечером гулял со своим 6-летним сыном. Кто-то из жильцов сверху выкинул в окно бутылку из-под пива, которая попала мальчику в голову. Ребёнок потерял сознание, в больнице диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму — вдавленный перелом теменной кости и кровоизлияние в мозг. Помимо этого, ещё и смещение шейного отдела позвоночника. Мальчик находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петроградском районе Санкт-Петербурга 11-летний школьник на самокате попал под колеса троллейбуса.