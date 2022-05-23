Москва, , 01:50 — REGNUM О героических действиях капитана Алексея Александрова, командира зенитной ракетной батареи, совершённых в ходе спецоперации Вооружённых сил России по по демилитаризации и денацификации Украины рассказали 22 мая в Министерстве обороны России.

Капитан Алексей Александров, командир зенитной ракетной батареи Министерство обороны России

Уточняется, что в зоне ответственности батареи капитана Александрова оказались три воздушных объекта украинских боевиков, стремившихся атаковать позиции российских войск.

Капитан Александров мгновенно сориентировался в ситуации и, оперативно оценив обстановку, грамотно поставил задачи личному составу. Сам Александров, действуя в составе расчёта, приступил к огневому поражению обнаруженных воздушных целей.

Все обнаруженные воздушные цели украинских националистов были уничтожены, благодаря умелым и грамотным действиям Алексея Александрова. В числе ликвидированных цели были и два беспилотных летательных аппарата типа «Байрактар ТБ2».

Отмечается, что киевские боевики в течение недели пытались вытеснить российские войска с занимаемых позиций, постоянно предпринимая воздушные налёты на объекты российской группировки войск, прикрываемых батареей под руководством капитана Александрова.

Батареей под руководством капитана Александрова были отражены воздушные налёты противника, пытавшегося нанести поражение военной технике группировки войск Вооружённых сил России. Боевыми расчётами под командованием капитана Александрова были уничтожены семь «Байрактаров ТБ2», три ударных штурмовика и четыре фронтовых бомбардировщика. При этом потерь среди подчинённых капитана Александрова допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Минобороны России рассказали о подвиге рядового Игоря Краснюка, старшего стрелка мотострелкового отделения. Действуя решительно и грамотно, рядовой Краснюк сумел в экстремальной ситуации не допустить захвата в плен своих раненых товарищей и уничтожил троих украинских националистов.

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