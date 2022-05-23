Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Соединённые Штаты Америки должны убедить Турцию открыть Чёрное море для кораблей НАТО. Об этом пишет обозреватель The Hill Сет Кропси.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Анкара после начала спецоперации России на Украине заблокировала в соответствии с конвенцией Монтре доступ в проливы Босфор и Дарданеллы.

Кропси рекомендовал президенту США Джо Байдену действовать быстро: «умаслить» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, признав его интересы. Журналист предложил Вашингтону для достижения компромисса продать Анкаре западные военные технологии, которые ей необходимы. Он считает, что это укрепит НАТО и убедит Турцию снять вето на вступление в него Финляндии и Швеции.

«Штатам нужно не только подкупить» Турцию, но и попросить у неё «взамен выход в Чёрное море», — пишет Кропси.

«Это было бы шагом к эскалации и подрыву дипломатической роли Эрдогана в российско-украинских отношениях, но благодаря такому решению блок получит огромное стратегическое преимущество», — цитирует колумниста РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем военного блока НАТО Йенсом Столтенбергом.

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