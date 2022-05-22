Анадырь, 23 мая, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Группа «Аэрофлот» с 19 мая открыла регулярные полёты в столицу Чукотки Анадырь. Рейсы под кодом SU выполняет авиакомпания «Россия». Полёты запланированы трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Андрей Шапран ИА REGNUM Анадырь, Чукотка

По маршруту Москва — Анадырь летают комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в двухклассной компоновке: 18 мест в бизнес-классе и 355 мест «эконом». Время в пути — 7 часов 50 минут.

«Чукотка рада приветствовать крупнейшего авиаперевозчика России на своей территории. Для нашего региона это событие, без преувеличения, значимое, потому что тема авиации касается каждого жителя округа. Важно, что длительный полёт будет проходить на вместительных и комфортных самолётах и по приемлемым тарифам. Это сделает безальтернативные авиаперелёты удобнее для жителей, а Чукотка станет доступнее для гостей со всей страны», — прокомментировал губернатор Роман Копин.