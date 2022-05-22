Кишинёв, 23 мая, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) неоднократно отвергали законопроекты по социальной защите населения, внесённые оппозицией. Об этом на телеканале RTR Moldova заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча.

Nathan Keirn Протест

Из-за ухудшения ситуации в стране с 18 мая акции протеста проводят в Кишинёве, кроме социалистов, Партия коммунистов и партия «Шор». При отсутствии реакции властей протесты будут нарастать.

«Правящая партия полностью «закрылась» в своей пропаганде, власти страны сосредоточились на своей внешнеполитической повестке и просто забыли о гражданах, поэтому и начались протесты, которые будут только нарастать», — сказал лидер социалистов.

Стоит отметить, что в Молдавии рост цен на автомобильное топливо и газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как ПДС стала правящей партией и создала новое правительство. После этого начали дорожать продукты питания. После начала спецоперации по денацификации Украины и введения западными странами санкций против России ситуация в Молдавии усугубилась.