Энергодар, Украина, 23 мая 2022, 01:26 — REGNUM Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в Следственном комитете РФ.

Сотрудник СКР
Сотрудник СКР
СУ СКР по ЯО

Город Энергодар находится под контролем Вооружённых сил РФ. Сообщается, что 22 мая 2022 года мэр новой администрации Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников пострадали в результате взрыва в подъезде дома.

По данным СК, самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По информации местных правоохранительных органов, украинские националисты неоднократно угрожали Шевчику после того, как он занял пророссийскую сторону.

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