Энергодар, Украина, 23 мая, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в Следственном комитете РФ.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Город Энергодар находится под контролем Вооружённых сил РФ. Сообщается, что 22 мая 2022 года мэр новой администрации Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников пострадали в результате взрыва в подъезде дома.

По данным СК, самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По информации местных правоохранительных органов, украинские националисты неоднократно угрожали Шевчику после того, как он занял пророссийскую сторону.

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