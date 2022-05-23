Тбилиси, , 01:24 — REGNUM Специалисты Британской военной консультативной группы (BMATT) 22 мая завершили проведение в Грузии курса военной подготовки для местных военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

Грузинские солдаты НАТО Mod.gov.ge

«Учения организовало Командование подготовки и военного образования Единого военного центра. Они продолжались четыре недели и состояли из четырёх этапов. Сначала военнослужащие прошли теоретическую программу, а следующие три этапа были посвящены полевым операциям», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, занятия британские инструкторы проводили на военной базе Норио под Тбилиси. В учениях принимали участие офицеры и сержанты ВС Грузии.

Стоит отметить, что 19 мая в Грузии, на полигоне Орполо, начались масштабные учения «Гелати 2022». Они продлятся до 25 мая.

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