Москва, , 01:14 — REGNUM О героических действиях рядового Игоря Краснюка, старшего стрелка мотострелкового отделения, в ходе специальной операции российских Вооружённых сил по демилитаризации и денацификации Украины рассказали 22 мая в Министерстве обороны России.

Рядовой Игорь Краснюк, старший стрелок мотострелкового отделения Министерство обороны России

Рядовой Игорь Краснюк, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, выполнял задачи по вытеснению подразделений украинских националистов из населенного пункта. Оказывая ожесточённое сопротивление российским военнослужащим, украинские боевики подбили выстрелом из гранатомёта боевую машину, в которой находился рядовой Краснюк.

Боевая машина потеряла ход, но рядовой Краснюк, оценив обстановку, и чётко сориентировавшись в экстремальной ситуации, сумел выбрался из подбитой машины и под шквальным огнём киевских боевиков помог эвакуироваться своим раненым товарищам. Краснюк эвакуировал своих боевых товарищей в укрытие, где оказал им необходимую медицинскую помощь и осуществлял прикрытие из стрелкового оружия.

До подхода подкрепления Игорь Краснюк сдерживал попытки противника захватить в плен российских мотострелков и уничтожил троих националистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подвиге старшины Андрея Бутолина, который в составе группы российских военнослужащих сумел предотвратить диверсии, которые украинские каратели готовились осуществить в одном из освобождённых населённых пунктах.

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