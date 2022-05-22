Кишинёв, 23 мая, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Агросектор Молдавии обеспечит продовольственную безопасность страны, но жителям нужно готовиться к тому, что продукты продолжат дорожать. Об этом министр сельского хозяйства страны Виорел Герчиу заявил на телеканале RliveTV.

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«Поля засеяны. Да, понятно, что по некоторым культурам могут быть некоторые проблемы — урожай может быть не таким, как рассчитывали», — сказал глава минсельхоза.

Он отметил, что Молдавия импортирует удобрения, энергоресурсы и частично даже семенной материал. Всё это с учётом ситуации в регионе ведёт к подорожанию продуктов.

Министр также заявил, что ряд компаний в Молдавии пользуются сообщениями о высоком уроне инфляции и дополнительно завышают цены на свою продукцию.

Стоит отметить, что в Молдавии годовая инфляция в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем в Европе. Больше всего подорожали продукты питания. Из-за этого в стране начались акции протеста.