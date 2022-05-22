Москва, 23 мая, 2022, 00:57 — ИА Регнум. В России может вырасти доля «Дельта»-штамма коронавируса, если иммунитет к нему будет ослабевать. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Анна Попова

«Это возможно», — цитирует ответ Поповой на соответствующий вопрос ТАСС.

По её словам, пока плотность иммунитета в РФ достаточная, чтобы этот штамм не проявлялся.

Добавим, в России по состоянию на 17 мая 99,24% случаев коронавируса приходится на штамм «Омикрон», 0,3% — на штамм «Дельта».

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