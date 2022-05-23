Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Значительные успехи ожидаются у мирового сообщества в лечении рака в ближайшие годы. Такое заявление сделал президент и генеральный директор американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в ходе выступления на греческом телеканале ERT3.

Альберт Бурла. Цитата из видео A Great New Contract for Health and Healthcare, World Economic Forum 2021

Глава компании Pfizer пояснил, что наука уже достигла зрелости в области изучения и лечения рака и в ближайшие годы можно ожидать значительные улучшения в существующих протоколах лечения этого заболевания.

«Я не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака мы близки к цели», — отметил Бурла.

Кроме того, глава Pfizer коснулся и вопроса пандемии коронавируса. По его мнению, пока нельзя «расслабляться и успокаиваться», но, тем не менее, Бурла признался, что на данный момент не испытывает беспокойства, так как в арсеналах компании достаточно оружия для борьбы с COVID-19.

«Я говорю не только о вакцине, но и о методах лечения, при правильном использовании которых у нас не должно быть умирающих людей, мы можем предотвратить все смерти», — добавил президент и генеральный директор Pfizer.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания Pfizer начнет проводить в США испытания экспериментальной генной терапии для лечения атрофии мышц.

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