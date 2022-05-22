Онгудайский район, Алтай, 23 мая, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев прокомментировал акт вандализма на Алтае. Речь идёт о разрушении вандалами одой из святынь — ступы Боора ламы в урочище Ак-Кобы Онгудайского района Республики Алтай.

Egov-buryatia.ru Дамба Аюшеев

«Крайне возмущён чудовищным и циничным актом вандализма», — подчеркнул Пандито Хамбо Лама Аюшеев.

По его словам, ступа Боора ламы была символом духовного возрождения и бережного отношения алтайцев к своей исторической памяти, отображением дружбы между живущими бок о бок народами.

«Люди, поставившие эту ступу в 1996 году, навсегда останутся в памяти алтайского народа как подлинные патриоты России и своей родины — Республики Алтай», — приводит слова Аюшеева «Российская газета».

Напомним, жители Республики Алтай сообщили об акте вандализма в полицию. Это уже второе разрушение святыни с 2002 года.

Глава буддистов России надеется, что полиция «в связи с разрушением субургана приложит все усилия для поиска и привлечения вандалов к ответственности».

Читайте также: Дело о теракте возбуждено против вандала, облившего краской мэрию Евпатории