Москва, , 00:29 — REGNUM О героических и мужественных действиях старшины Андрея Бутолина в ходе спецоперации российских Вооружённых сил по денацификации Украины рассказали 22 мая в Министерстве обороны России.

Старшина Андрей Бутолин Министерство обороны России

Группа российских военнослужащих под руководством старшины Бутолина обнаружила возле одного из освобождённых от украинских карателей населённых пунктов вражескую диверсионную группу.

Группа старшины Бутолина приняла решение атаковать противника. Атака была осуществлена внезапно, российским военнослужащим удалось уничтожить около 15 украинских боевиков и одну единицу военной техники противника.

Два диверсанта, лишённые возможности отступать, вынуждены были сложить оружие и сдаться в плен. В ходе допроса боевики раскрыли местоположение артиллерийских подразделений противника.

Благодаря решительным и мужественным действиям старшины российских ВС Бутолина были предотвращены диверсии, которые украинские каратели готовились осуществить в освобождённом населённом пункте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героических действиях командира роты майора Петра Аленина во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

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