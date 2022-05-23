Осло, , 00:16 — REGNUM Госсекретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости делиться прибылью от экспорта нефти и газа.

Матеуш Моравецкий Premier.gov.pl

По словам Петерссона, растущие доходы от нефти и газа в основном идут в пенсионный фонд, однако при этом размер его средств снизился примерно на 550 миллиардов норвежских крон.

От отметил, что норвежцы также страдают от повышения цен на электроэнергию и бензин. Кроме того, Петерссон утверждает, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и внесёт «значительно больший вклад», передаёт «Комсомольская правда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моравецкий заявил, что Норвегия, которая получает большую прибыль от продажи своих природных ресурсов, в частности, нефти и газа, просто обязана поделиться своими доходами, например, с Польшей. Он считает, Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, сложившейся на рынке энергоносителей из-за российской спецоперации на Украине.

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