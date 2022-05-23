Алма-Ата, Казахстан, , 00:16 — REGNUM Река Байгазы в Кербулакском районе Алма-Атинской области Казахстана 22 мая вышла из берегов из-за ливней. Об этом сообщает пресс-служба местного департамента МЧС республики.

Ливень chiz50

По данным спасателей, вода из реки дошла до двух сёл. В селе Байгазы затопило дома и придомовые территории на одной из улиц. В селе Когалы вода залила три улицы, но дома не пострадали.

Кроме того, из-за дождей в Алма-Атинской области размыло в двух местах трассу Алма-Ат — Оскемен на 395-м километре. Четыре грузовика из-за этого застряли на дороге. Спасатели обеспечили водителей горячей едой. Ведутся восстановительные работы.

Сообщается, что к вечеру осадки прекратились, уровень воды в реке начал снижаться. Данных о пострадавших нет.