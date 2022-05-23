Париж, , 00:09 — REGNUM Новый министр обороны Франции Себастьен Лекорню посетил два военных госпиталя в регионе Иль-де-Франс, в которых содержат раненных украинских солдат. Об этом 22 мая пишет газетаLe Journal du dimanche.

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Министром обороны Лекорню был назначен 20 мая. Одним из первых его официальных мероприятий стало посещение госпиталей, где проходят лечение раненные украинские солдаты.

Уточняется, что глава французского минобороны посетил госпиталь Перси коммуны Кламар (департамент О-де-Франс) и больницу Дома инвалидов в XVII округе Парижа. Украинских военнослужащих было решено доставить во французские военные госпитали в связи с тяжестью их ранений, полученных в ходе боевых действий. Отмечается, что ранее подобная практика применялась в отношении африканских франкофонных государств, чьи солдаты вместе с французами проводили антитеррористические операции.

Стоит отметить, что первая официальная публикация французского минобороны о том, что украинские военные проходят лечение в Пятой республике.