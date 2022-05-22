Париж, 23 мая, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Новый министр обороны Франции Себастьен Лекорню посетил два военных госпиталя в регионе Иль-де-Франс, в которых содержат раненых украинских солдат. Об этом 22 мая пишет газета Le Journal du dimanche.

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Министром обороны Лекорню был назначен 20 мая. Одним из первых его официальных мероприятий стало посещение госпиталей, где проходят лечение раненые украинские солдаты.

Уточняется, что глава французского минобороны посетил госпиталь Перси коммуны Кламар (департамент О-де-Франс) и больницу Дома инвалидов в XVII округе Парижа. Украинских военнослужащих было решено доставить во французские военные госпитали в связи с тяжестью их ранений, полученных в ходе боевых действий. Отмечается, что ранее подобная практика применялась в отношении африканских франкофонных государств, чьи солдаты вместе с французами проводили антитеррористические операции.

Стоит отметить, что это первая официальная публикация французского минобороны о том, что украинские военные проходят лечение в Пятой республике.